"E sono 5 (sconfitte) dopo appena 13 giornate. Il 2-0 patito contro la Juventus da un'Inter che in trasferta ha già subito 16 reti guadagnandosi (lontano dal Giuseppe Meazza) il triste primato di difesa più perforata con il pesantissimo (-11) dal Napoli capolista, certifica un dato di fatto che difficilmente potrà essere sovvertito... "in casa bauscia la corsa Scudetto è terminata". Adesso l'obiettivo (dopo aver vinto nell'ultimo biennio uno Scudetto, una Supercoppa italiana e una Coppa Italia) è non finire la stagione con quel "zeru tituli" che striderebbe molto (ciò che differenzia le "grandi squadre" dalle "altre" è il palmarès e l'Inter è una "grande squadra") pertanto, premettendo che la squadra è competitiva e considerando che in ballo ci sono ancora tre competizioni, nulla è ancora perduto e, nell'attesa di sapere se si andrà oltre il "Porto", chissà che all'orizzonte prossimo venturo non ci sarà anche spazio per qualche "nobil" sorpresa... AMALA...!!!".

"Come al solito, purtroppo, paghiamo ancora una volta la scarsa personalità e l'imprecisione sotto porta. La personalità è un problema dell'allenatore, l'imprecisione sotto porta meno. Non me la prendo con Dumfries, perché non è il suo ruolo (anche se Cuadrado avrebbe segnato), il problema sono le punte non affidabili. Uno dei motivi della perdita dello scudetto dello scorso anno sono stati i tre mesi di letargo di Lautaro, insieme all'inesistenza di Correa. Sarebbe meglio avere una punta meno appariscente, meno bella di notte, con meno gol spettacolari, ma molto più concreta, senza troppe pause, che segni i gol facili che la manovra procura. E, per favore, piantatela con i paragoni con Milito: altro pianeta, non solo per completezza di fondamentali, quanto soprattutto per l'incredibile precisione sottoporta. Lasciamo perdere i cambi, tanto ormai siamo abituati a sostituzioni fantasiose o comandate dai cartellini. Ma quando crescerà ed oserà Inzaghi? Spero che ora, che non c'è più molto da perdere, prenda coraggio e cambi questo modulo a tre senza senso e lanci i giovani. Grazie per l'ospitalità".