"Cara redazione, sono sempre più stupito ogni volta che leggo del modello progettuale del Milan e del miracolo economico del fondo Elliott. Ma come, una squadra che pochi anni fa era super indebitata, che in questi anni non ha venduto o incassato alcunché, che solo quest'anno ha speso poco sul mercato, come fa a risanarsi? Poi la mente va a Mister Lì, il quale ci ha rimesso circa seicento milioni, se non più, e poi ha ceduto la società al fondo Elliott per aver mancato di pagare poche decine di milioni. Quindi il fondo Elliott diventa proprietario del Milan in cambio di una scatola di fagioli, praticamente un regalo, e può dedicare qualche centinaio di milioni al risanamento. Chiaro, ma dov'è il miracolo, a meno che per miracolo non s'intenda l'intervento di Mister Lì? Sarebbe come se Suning non saldasse il debito con OakTree, la quale diventerebbe automaticamente proprietaria dell'Inter ed il debito societario sarebbe automaticamente saldato. Tutti i conti sistemati in pochi minuti. Questa sarebbe genialità progettuale? Per favore, i Mister Lì esistono solo in Italia".