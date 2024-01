"A caldo, caldissimo, sono troppo contenta della vittoria, dopo quello che ha combinato Arnautovic non era giusto finisse diversamente. Per carità, l'Inter non ha fatto una grandissima partita, ma il pareggio non ci stava proprio. Detto di Arnautovic, che poi è meglio non dire,l'inutilità di Sanchez trova l'ennesima conferma, alla faccia della "rosa lunghissima"che fa dell'Inter la squadra obbligata a vincere il campionato... Vero e' che viceversa questa penuria in attacco non deve costituire un alibi, e non perche' obiettivamente non lo sia, ma perché le due riserve di Lautaro e Thuram non sono state imposte dalla legge o dal destino. Ce li siamo andati a cercare, e ripeterò fino alla fine che non si può impostare una squadra sui parametri zero ultratrentacinquenni, non è un progetto,porta soltanto a cambiare quelli di quest'anno con altri loro coetanei l'anno prossimo. E in questo senso quello che sta succedendo con Djalo', per un interista, e' quanto meno deprimente! Dovendo accettare che una squadra di tale lignaggio debba rinunciare ad un grande prospetto perché non in condizione di cacciare fuori tre milioni, viene da piangere, ma che abbiamo fatto per ridurci così? Che poi non si capisce, ne sono stati spesi più di 30 per Pavard, siamo ancora in positivo di bilancio e non si trovano tre milioni? La cosa e'allarmante non solo dal punto di vista sentimentale, ma anche da quello pratico. Sarò sbagliata io, ma sono almeno tre, quattro partite che Acerbi perde colpi in maniera evidente, ha 36 anni ed e' giustificabile, ma non sarebbe il caso in previsione futura,ma non troppo, di provvedere all'alternativa ? Costa solo tre milioni!!! Ma poi, facendo miserevoli conti, posto che Mkitarian sta facendo miracoli, ma rinnovarlo anno per anno visto che anche lui ha superato i 35, era un oltraggio? Sai quanti si sarebbe risparmiato in questo mercato? Tre milioni, giusto quelli... Mi scoccia essere presa in giro per l'età media, ma me ne infischio finché avanti siamo noi. Però non posso non notare che oggi i tre nonnetti Sanchez, Arnautovic e Acerbi ci stavano affossando, mettiamoci poi il fallo di Darmian il quadretto e'completo. Sperando che in futuro si prenda minimo un attaccante giovane (leggere di Muriel lo trovo sconfortante), e che si riporti alla base almeno Fabbian, siccome sono un'inguaribile sognatrice, immagino per il prossimo campionato di vedere Valentin Carboni crescere insieme ai suoi compagni vestiti dei colori più belli del mondo, il nero della notte e il blu del cielo. SIAMO CAMPIONI D'INVERNO!!! Gobbi ridicoli e catenacciari, cuccia! Sempre e per sempre forza cara Inter!!!".

Raita

"Gentile redazione prima di tutto auguri a Voi tutti di Buon Anno Poi vorrei dire alcune cose dopo avere visto inter verona Dopo un girone di andata si può dire che avere preso come punte di riserva 2 giocatori anziani, è stato un grave errore, fra l'altro spendendo per Arnautovic diversi milioni Quando entrano in campo sono demotivati. Vogliono fare vedere che sono migliori di quelli che giocano, ma purtroppo l'età e i guai fisici ecc ecc non glielo consentono e allora fanno le furbatine per conquistare punizioni che non li vengono date o facendo falletti in attacco puntualmente fischiati che spesso interrompono azioni potenzialmente pericolose Se entrassero con modestia, cercando di rendersi utili e basta, con le risorse fisiche modeste che li rimangono, farebbero molto meglio, ma purtroppo non lo fanno. Un giocatore giovane farebbe meglio di loro, solo per la voglia e la freschezza che metterebbe in campo. Forse non farebbe gol, ma almeno non lo farebbe prendere, Putroppo il ns mister non ha mai lanciato un giovane del vivaio e quindi si mandano tutti via, Esposito, Carboni, Mulattieri, Fabbian che Thiago Motta sta facendo giocare di punta. Seconda cosa e poi vi saluto Il centrocampo e Acerbi sono stanchi. Allegri mette in panchina Chiesa e Vlahovic, e tutti zitti, o almeno fanno finta. Inzaghi non riesce a mettere in panchina nessuno. Io penso che se non si fanno giocare i giovani in questo periodo, quando la squadra è così stanca, non si vince lo scudetto neanche quest'anno. Per giovani intendo Frattesi, Bisseck e Asslani, in ordine di importanza Anche per dare un segnale, che tutti sono utili ma nessuno è indispensabile e quindi c'è da giocare sempre al massimo. Non voglio fare nomi ma oggi ho visto qualcuno cominciare a correre dopo il pareggio del Verona. Cari saluti".

Maurizio

Buonasera gentile redazione. Scrivo la presente per precisare alcune cose. Nel pomeriggio di ieri avevo scritto una missiva nella quale sottolineavo il fatto che la nostra Inter stava perdendo un po di lucidità e che molti giocatori erano in vistoso calo di forma. Sottolineavo che non sempre la fortuna può baciarci e che quindi occorresse un cambio di marcia, per non fare la fine di due anni fa quando si regalò uno scudetto al Milan Ho anche sostenuto che Bastoni aveva commesso un grave errore. Ma questa mattina ho incominciato a leggere molte testate di giornali sportivi importanti e ho compreso subito che qualcosa non stava tornando. Mi sono reso subito conto che qualcuno stava iniziando la caccia all'Inter. La nostra squadra ora sta subendo un attacco mediatico vergognoso e anti sportivo. Ho avuto poi l'occasione di visionare, a conferma di ciò, le immagini della presunta gomitata di Bastoni al giocatore Duda. Immagini che invece descrivono una realtà diversa scagionando il nostro difensore e mettendo in risalto la sceneggiata del giocatore scaligero. È strano e ingiusto che molti giornalisti vogliano far passare le nostre vittorie come figlie di errori arbitrali e falsi giochi di potere.Non è accettabile e giustificabile nemmeno l'atteggiamento del direttore sportivo del Verona il quale avrebbe dovuto ricordare l'episodio in cui fu Gatti a colpire con il pugno un loro attaccante. Ma va be'....lasciamo perdere così ora abbiamo piena coscienza che i nostri nemici sono numerosi e pieni di invidia. Piuttosto non sarebbe opportuno che qualcuno della nostra dirigenza intervenisse per reclamare un minimo di lealtà sportiva! Amala!".

Stefano

"Buongiorno cara redazione In proposito all’articolo ieri pubblicato dalla vostra redazione di cui ai riferimenti in oggetto,sarebbero opportune alcune considerazioni a corredo. Posto che ribadendo, come da mia mail di ieri a voi inviata, sono molto arrabbiato con la comunicazione inter_na del o al mondo inter riguardo ad alcune importanti criticità che vengono ignorate a nostro discapito devo tuttavia riconoscere che l’autore dell’articolo ha totalmente pienamente ragione nella propia tesi e gli faccio i miei personali complimenti per la lucida esposizione e per il coraggio di prendere una posizione in difesa della nostra squadra.Questo tipo di coraggio ci voleva e ci vorra’ anche in futuro.Ci vuole per sapere fare autocritica sulla nostra amata inter e per il suo bene,ma ci vuole INDUBBIAMENTE come in questo caso per DIFENDERE il nostro onore,quando e’ il caso come in questo caso. Fatta questa doverosa premessa inerente al METODO,passo direttamente al METRO di giudizio con cui si affrontano le cose e qui il discorso riguarda TUTTE le squadre. Ieri il’arbitro e il VAR hanno sbagliato?..Si hanno sbagliato. Pero’ come giustamente e’ stato fatto osservare dall’autore dell’articolo gli errori DETERMINANTI non sono stati fatti in un unica direzione e da questo punto di vista il risultato finale non puo’ neppure dirsi falsato seppur viziato da errori di valutazione della direzione arbitrale a favore e a discapito sia per l’inter che per il Verona. Come e’ possibile sostenere la tesi che la rete del Verona non sia stata viziata in origine da un fallo evidente del difensore!? E’ una bella domanda! Dal momento che non si puo’ che ritenere in tutta onesta’ e alla luce delle diverse immagini prodotte dalle riprese televisive e’ palese che il contatto o comunque sia o si voglia vedere,l’insieme dei contatti tra il difensore ed Arnautovic producano un danno chiaro e determinato all’attaccante interista che di conseguenza perde il pallone dando l’avvio all’azione del Verona ecc.ecc. L’unica ragione e’ quella indicata dall’autore dell’articolo: la mancanza di obiettività rispetto alla quale e nei confronti di chi,e’ complicato avere un contraddittorio. La mancanza di obiettività sfocia nella malafede quando vi e’ un interesse di parte,ed e’ il caso tristemente poco soggettivo di una testata giornalistica che dire di parte sarebbe usare un eufemismo.Sappiamo tutti qual’e’. TuttoJuve o Tuttogobbi,dovrebbe ricordare in merito ad errori del VAR altri fatti non lontani nel tempo che dire fondamentali e’ ancora troppo poco.(invece quelli diciamo cosi’ squistamente arbitrali e indotti,sono innumerevoli ed hanno fatto la storia del calcio nonché del numero di scudetti apposti sulla maglia tipica dei carcerati,a riprova basti pensare alle salomoniche sentenze calcistiche nonché ribadite da una recente del Consiglio di Stato) “Per inciso il termine salomoniche sta ad indicare che giustizia non e’ stata fatta in quanto se ce ne fosse una,la casacca bianconera porterebbe non piu’ di una stella ma questo e’ un altro tema. Rientrando in tema,i ‘’signori’’ che fanno questa crociata contro l’inter rea a dir loro di aver ricevuto favori ed aiuti,si riguardino l’ultima e recente JUVENTUS BOLOGNA e poi ci sappiano dire se hanno sncora il coraggio di parlare!!!..a cui vanno aggiunti tutti gli altri episodi compresi ma non totalmente esaustivi perche’ (ve ne sarebbero altri) citati dal bravo editorialista che ha scritto con un pizzico di amara ironia ,il pezzo sulla nuova definizione di ironia e di cui in oggetto. C’e poi da sottolinere che ben ha scritto riguardo alla mancanza di obiettività e che riguarda alcuni quotidiani importanti che per superficialita’ o per cavalcare il trend del momento del presunto favoritismo verso l’inter,si sono messi ‘’a ruota” di Tuttoantisport. Poi ci sono altre figure che dando DUE colpi al cerchio e UNO alla botte,”spiegano le regole arbitrali” a propio modo diciamo..infarcendoli di opinioni personali cosi’ che, nella migliore delle ipotesi,il non addetto ai lavori,non comprende cio’ che regola e cio’ che e’ opinione.Mi si dica se questo e’ il modo di fare informazione e formazione.Facciamo un nome tra i quali? Marelli su DAZN. Marelli secondo me ci puo’ spiegare tutte regole che vuole dall’alto della sua conoscenza,ma provi un po’ a spiegare ad esempio a Cesari,(ex arbitro che ben piu’ che suo pari commenta su Mediaset e non solo),com’e’che ieri non era fallo su Arnautovic!!!!???….Avesse l’obiettivita’ di Cesari che si e’ pronunciato con chiarezza sull'episodio,si sarebbe risparmiato di dire uno sproloquio di troppo. Affezionatissimo".

Antonio

"Saluto tutto il mondo neroazzurro per dire solo che prima della spallata di Bastoni a Duda che era in modalità "felicissima sera a tutt e signor incruvattat e tutt chiste femmen pittate"...l arbitro doveva fermare l angolo per le continue schermaglie tra i due, ma tutto quello che fanno vedere oggi é la "GOMITATA "di Bastoni, la classica narrazione di chi vuole solo il discredito degli avversari E del fallo su Arnautovic va bene cosi? Poi fischiargli poco dopo un fallo in attacco quando si era liberato e poteva involarsi, va bene cosi? Ciao".

Gianluca

"Gentile Redazione, una sola domanda: è concepibile che la Società FC Internazionale resti in silenzio di fronte ai vergognosi attacchi diffamatori che cui è regolarmente sottoposta da parte dei media associati? Sorvoliamo sulle posizioni dell'innominabile quotidiano pubblicato a Torino sulla cui serietà non vale la pena di spendere parole. Sorvoliamo anche sull'altro quotidiano sportivo diretto da un vecchietto con una ridicola zazzera bianca buona per gli insulsi spettacolini di cabaret televisivi. Ma non possiamo sorvolare sulle mistificazioni (oltre agli attacchi personali ai giocatori) propinate dal giornale rosa di Milano, apertamente filo biancorossonero e sui servizi anti Inter oggi regolarmente in onda a reti unificate su RAI e Mediaset. Adesso basta! Che la nostra Società si decida a prendere posizione a tutela del proprio blasone e dei propri tifosi che vengono regolarmente delegittimati nelle proprie vittorie mentre le nefandezze pro Juve e Milan (vedasi anche oggi sui campi di Salerno ed Empoli) vengono immancabilmente taciute e vergognosamente mistificate. Sperando che le deliranti parole del DS del Verona Sogliano siano rigorosamente punite dalla Giustizia Sportiva. Infine, un appello ai tifosi nerazzurri: aprite gli occhi e boicottate i quotidiani sportivi e non regalate denaro a chi ci attacca e diffama regolarmente. Forza Inter!".

Paolo

"Gentilissimi di fc Inter, a mio avviso per lo scudetto quest'anno non c'è niente da fare e lo vincerà la Juventus. Ormai da tempo il popolo biancoenero spinge su ogni episodio a loro detta favorevole all'Inter coaudivati dai loro ormai si può dire cugini rossoneri dileggiandoci e alzando i toni e una pressione così forte l'Inter non sarà in grado di sopportarla. Ritengo che già nel prossimo turno saremo raggiunti o superati e poi non li vedremo più. Mi astengo da ogni valutazione sul nulla che è la Juventus: un club che è l'incarnazione dei più tenebrosi e malefici personaggi del "Signore degli anelli" per tutto il suo passato,presente e futuro,per il suo allenatore e la sua proprietà. Ci criticano solo per farci "saltare" non certo per motivi concreti,vestendo i panni delle vittime. L'Inter non è Verstappen e Inzaghi e Zang non sono Adrian Newey che una domenica sì e una no purgano la medesima proprietà juventina in Formula uno. Purtroppo. Distinti saluti. Forza Inter sempre!".

Andrea

"Siamo campioni d'inverno......ma a dire il vero non me ne frega nulla di questo titolo platonico ..... sono un po preoccupato delle ultime partite giocate dall 'Inter ...la squadra mi pare che abbia perso quella brillantezza ,quella velocità ed anche quella pressing feroce che aveva avuto all'inizio del campionato ....è evidente che qualche giocatore avrebbe bisogno di rifiatare per un po, .....in particolare Acerbi e Darmian e lo stesso Chalanoglu non mi sembra più quello dell'anno scorso .....perché non giocare con Bissek Pavard e Bastoni titolari per qualche partita e dare sempre più spazio a Frattesi e proporre un po di più Asllani ,sono convinto che i nostri giovani che hanno tanta voglia di dimostrare il proprio valore e di mettersi in mostra, porterebbero più brillantezza alla squadra.....speriamo che Buchanan venga presto inserito e che ci porti quella verve che manca in attacco , dato che non possono bastare i soli Lautaro e Thuram fino a fine stagione ( Sanchez infatti sembra un ex giocatore, e Arnautovic visto quello che ha combinato col Verona era meglio che Inzaghi lo lasciava in panchina)..... non voglio parlare delle polemiche create in tv dai media, sulla leggera spallata di Bastoni a Duda che accentua in maniera oscena la caduta,sui presunti aiuti degli arbitri verso l'Inter, se così fosse la Var non avrebbe assegnato il rigore al 99" per un leggero tocco di Darmian sull'avversario che da attore consumato stramazza al suolo pure in ritardo,....in campo internazionale questi piccoli falli non vengono fischiati, perché ricordiamoci che il calcio è uno sport anche di contatto fisico . Amala".

Francesco

"Essere campioni d'inverno è un bel biglietto da visita in prospettiva Scudetto (la statistica lo testimonia) anche se non son poche le volte che a cucirsi sul petto il tricolore è stato chi inseguiva (il Milan due anni orsono ci è riuscito beffando proprio i bauscia). L'Inter è quindi sulla buona strada ma occhio perché il pareggio col Genoa e lo stentatissimo 2-1 all'Hellas Verona (viziato da un fallo non rilevato dal VAR, essere obiettivi è un pregio) sono il chiaro segnale che la squadra ha il fiato corto. Oltre ad avere il fiato corto c'è un altro innegabile problema in attacco dove, dopo Thuram e Lautaro, c'è il vuoto. Un vuoto che si spera venga colmato da ciò che offre il mercato (non sarà facile) altrimenti con Arnautovic (disastroso l'ingresso in campo...) e con l'impalpabile Sanchez (incapace di segnare anche a porta vuota...) si dovrà sperare che i titolari non abbiano intoppo alcuno e in un calcio che macina partite su partite il rischio che ciò capiti è altissimo... AMALA...!!!".

Francesco

"Col Verona 3 punti davvero importanti proprio per come sono arrivati ! Da tifoso non posso che essere estremamente felice anche se poi la Juve in modo altrettanto rocambolesco porta a casa i suoi 3 punti mantenendo inalterata la distanza di soli 2 punti ! Da qui una semplice riflessione , loro hanno perso Pogba e Fagioli e dal mercato solo giovani e sconosciute promesse che Allegri sta facendo debuttare con coraggio dando così valore alla rosa e tenendo appunto la squadra in lotta per le 2 competizioni alle quali partecipa ma nonostante questi risultati resta tra gli allenatori più criticati del campionato italiano perché la sua squadra gioca male e spesso vince di misura senza dimostrare quella superiorità che ci si aspetta visti i valori dei giocatori schierati.Simone invece viene considerato un genio che aumenta considerevolmente il valore dei giocatori e di tutta La Rosa offrendo agli spettatori un bel gioco e vincendo trofei a gogo ! In realtà un torneo ci ha salutato malamente causa una prestazione da dimenticare mentre l’obiettivo Champions del primo posto è fallito col risultato di dover affrontare una Squadra davvero difficile . Certo in campionato siamo primi ma giocando come stiamo facendo nelle ultime partite sarà davvero dura mantenere la vetta anche perché loro non molleranno certo e stanno per iniziare moltissimi impegni ravvicinati che renderanno la vita davvero dura . Si dice che l’Inter abbia una rosa molto lunga e che questa sia la sua forza ma davvero questa mi sembra incomprensibile perché numeri alla mano non solo giocano sempre gli stessi ma esiste una chiara ed importante differenza tra titolari e riserve nell'inter di Inzaghi con giocatori che non riposano mai nonostante l’età consiglierebbe un utilizzo più moderato ( Acerbi e Mikytarian )ed altri che entrano solo dopo il 65 anche se sono costati un occhio mentre i nostri giovani stanno facendo altrettanto bene rispetto a quelli della nostra rivale ma purtroppo in altre squadre in prestito ( Oristanio, Carboni,Esposito,Fabian )mentre quelli a loro preferiti ( Cuadrado, Sanchez Arnautovic e Claassen) non hanno dato assolutamente niente alla squadra e sono costati parecchi soldi di ingaggio e non solo . Davvero non capisco perché nonostante ciò sia evidente , tutti o quasi i giornalisti sportivi continuino a descrivere Inzaghi un grande valorizzatore di giocatori ed i nostri dirigenti dei geni che senza soldi riescono a costruire una squadra vincente quando di fatto il solo Bisseck tra i giovani ha avuto un po’ di spazio ma solo grazie a più infortuni nel reparto difensivo mentre l’altro ed unico giovane in rosa, Agoume andrà via in prestito per disperazione tra qualche ora …… È vero all’Inter si vuole e deve vincere subito e non c’è tempo ma senza un minimo di programmazione non si va lontano . I giovani del vivaio sono tra i migliori del mondo e meritano più considerazione e probabilmente un allenatore che li sappia valorizzare perché quello attuale dimostra ad ogni occasione la sua preferenza a giocatori navigati che creano povertà nella rosa ! Amala".

Alberto

"Buon giorno e buon anno...Imbarazzante come da consuetudine la distruzione mediatica nei confronti dell'inter, ma più imbarazzante il continuo silenzio da parte della nostra società come da copione. Meno male che ci pensa il solito Bonolis a difendere i colori".

Johnny

"Col Verona 3 punti davvero importanti proprio per come sono arrivati ! Da tifoso non posso che essere estremamente felice anche se poi la Juve in modo altrettanto rocambolesco porta a casa i suoi 3 punti mantenendo inalterata la distanza di soli 2 punti ! Da qui una semplice riflessione , loro hanno perso Pogba e Fagioli e dal mercato solo giovani e sconosciute promesse che Allegri sta facendo debuttare con coraggio dando così valore alla rosa e tenendo appunto la squadra in lotta per le 2 competizioni alle quali partecipa ma nonostante questi risultati resta tra gli allenatori più criticati del campionato italiano perché la sua squadra gioca male e spesso vince di misura senza dimostrare quella superiorità che ci si aspetta visti i valori dei giocatori schierati.Simone invece viene considerato un genio che aumenta considerevolmente il valore dei giocatori e di tutta La Rosa offrendo agli spettatori un bel gioco e vincendo trofei a gogo ! In realtà un torneo ci ha salutato malamente causa una prestazione da dimenticare mentre l’obiettivo Champions del primo posto è fallito col risultato di dover affrontare una Squadra davvero difficile . Certo in campionato siamo primi ma giocando come stiamo facendo nelle ultime partite sarà davvero dura mantenere la vetta anche perché loro non molleranno certo e stanno per iniziare moltissimi impegni ravvicinati che renderanno la vita davvero dura . Si dice che l’Inter abbia una rosa molto lunga e che questa sia la sua forza ma davvero questa mi sembra incomprensibile perché numeri alla mano non solo giocano sempre gli stessi ma esiste una chiara ed importante differenza tra titolari e riserve nell'inter di Inzaghi con giocatori che non riposano mai nonostante l’età consiglierebbe un utilizzo più moderato ( Acerbi e Mikytarian )ed altri che entrano solo dopo il 65 anche se sono costati un occhio mentre i nostri giovani stanno facendo altrettanto bene rispetto a quelli della nostra rivale ma purtroppo in altre squadre in prestito ( Oristanio, Carboni,Esposito,Fabian )mentre quelli a loro preferiti ( Cuadrado, Sanchez Arnautovic e Claassen) non hanno dato assolutamente niente alla squadra e sono costati parecchi soldi di ingaggio e non solo . Davvero non capisco perché nonostante ciò sia evidente , tutti o quasi i giornalisti sportivi continuino a descrivere Inzaghi un grande valorizzatore di giocatori ed i nostri dirigenti dei geni che senza soldi riescono a costruire una squadra vincente quando di fatto il solo Bisseck tra i giovani ha avuto un po’ di spazio ma solo grazie a più infortuni nel reparto difensivo mentre l’altro ed unico giovane in rosa, Agoume andrà via in prestito per disperazione tra qualche ora …… È vero all’Inter si vuole e deve vincere subito e non c’è tempo ma senza un minimo di programmazione non si va lontano . I giovani del vivaio sono tra i migliori del mondo e meritano più considerazione e probabilmente un allenatore che li sappia valorizzare perché quello attuale dimostra ad ogni occasione la sua preferenza a giocatori navigati che creano povertà nella rosa ! Amala".

Alberto

"Vedendo la partita di Inter Verona intorno al 91° un giocatore del Verona si aggrappa a Bastoni (all'interno dell'area di rigore) che di istinto se ne libera allungando il braccio destro verso la mano che teneva la maglia. Come colpito da un fulmine il veronese cade per terra convinto nell'intervento dell'arbitro al fine di perdere un po di tempo e passare indenni gli ultimi spiccioli di partita, il fermo immagine proposto oggi da calciomercato.com conferma quella mia prima impressione. Tra qualche giorno compirò 70 anni (16/01/1954 la mia data di nascita) e non ricordo un regalo all'Inter considerate che da 70 anni e 9 mesi seguo con passione le vicende dell'inter. P.S. Ho sbagliato a dire mai un regalo perchè in effetti uno lo abbiamo avuto quando durante un Inter Livorno il buon Bardi a seguito di un calcio d'angolo si è fatto goal da solo. Buon anno a tutti ".

Antonio