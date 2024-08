"Gentilissimi di fc Inter, cambiano le epoche ma la pulizia dei campionati italiani di calcio rimane deficitaria. Ho ascoltato in radio la gara Genoa vs Inter e si coglieva in maniera chiara una voglia evidente della terna arbitrale di far finire in pareggio la gara di Marassi: assurdo il rigore concesso al Genoa,balzana la decisione di annullare il secondo goal di Thuram che ha dovuto segnarne tre per vedersene vidimare due. Il piano è chiaro: spianare la strada alle corazzate Juve e Milan da tempo ormai sangue dello stesso sangue. Inevitabile con l'affare Kuimpeneiers citare il nuovo corso Juve,che è uguale ai vecchi corsi: Moggi e Giraudo docet. Solo Beppe Marotta aveva portato una parentesi sana in casa Juve almeno sino a quando i metodi Agnelli avevano preso il sopravvento,molti anni prima delle dimissioni del nostro presidente dalla carica allora ricoperta alla Juventus.. Sarà il campionato con più polemiche degli ultimi vent'anni,una polveriera. Ma tant'è: noi neroazzurri siamo pronti. Ciao!".

Andrea

"Prima di campionato, finisce in parita'. Nella bolgia dello stadio di Genova, con un caldo soffocante la banda Inzaghi non riesce a portare a casa lo sperato bottino pieno. La delusione si fa sentire e il volto di Inzaghi alla fine della partita, ne assume tutte le sembianze. La squadra a dire il vero, ha giocato un buon calcio ma alcuni svarioni grossolani di Bissek e di Sommer ci hanno impedito di portare a casa i meritati tre punti. Certo dobbiamo essere più concreti,troppi gli errori commessi sotto porta! Se vogliamo ripeterci non possiamo permetterci di fare questo genere di regali agli avversari.La stagione è appena iniziata, e ancora il mercato è aperto. Forse se ci fosse davvero la volontà, qualcosina si dovrebbe fare. Io credo che l'Inter abbia l' estremo bisogno di acquistare un difensore puro. Acerbi ieri sera ha offerto una discreta prestazione ma non lo vedo più dominante. Bissek è bravissimo invece in fase propositiva, ma in fase di chiusura e di posizionamento, commette errori continui e ciò non lascia ben sperare. Contrariamente a tanti tifosi nerazzurri che vedono il nostro reparto difensivo completo, lo scrivente continua invece a sostenere che in realtà dietro si sia aperto un buco. Una falla che probabilmente la nostra società e la nostra dirigenza, per questioni economiche, non potranno coprire. Certo anche in attacco, sarebbe stato utile avere ancora un giocatore alla Sanchez. Ma su questo ultimo punto, giustifico l'operato dei nostri dirigenti, considerato che davanti il nostro reparto è affollatissimo e sarebbe difficile far entrare un nuovo giocatore senza un'uscita. Pero' mancano ancora diversi giorni prima della fine del mercato. Spero che il vento cambi e che Inzaghi convinca la dirigenza a intervenire. Siamo incompleti, soprattutto in difesa. Ripeto urge l'arrivo di un difensore puro importante. Allora sarebbe opportuno ascoltare e assecondare le richieste del nostro tecnico. Chi meglio di lui è in grado di carpire quali siano le reali necessità del nostro gruppo. Ripetersi nel calcio, è molto difficile. Occorre tanta rabbia e molta fame. Questo sia sul campo, ma anche e soprattutto a livello dirigenziale. Amala!!".

Stefano

"Un pareggio che infastidisce per come è arrivato ma che tutto sommato ci può stare ad agosto con 30 gradi anche se alcuni errori non andavano fatti e non intendo quelli dei singoli giocatori ma quelli di concetto commessi dall’allenatore che, come al solito, invece di far giocare chi sta meglio mette in campo i “suoi fedelissimi” di esperienza al di là delle loro condizioni fisiche . La situazione più eclatante riguarda Acerbi che reduce da un infortunio e con le sue 36 primavere aveva già dimostrato nelle amichevoli di essere lontano da una forma psicofisica ideale ( e ci metto la parte psico perché quando non sta bene fisicamente tende a sbroccare è uno che non molla un generoso), ma gioca tutta la partita da titolare mettendo in crisi il reparto arretrato e costringendo i centrocampisti a ripiegare per coprirlo nonostante la pochezza offensiva del Genoa .il mio parere è che in questo atteggiamento dell’allenatore ci sia il male dell’Inter di questa stagione un male pericoloso che alla lunga potrebbe portare seri problemi .mi riferisco alla ormai palese totale incompatibilità di visione tra proprietà ed allenatore con una proprietà che per motivi anche economici vuole puntare sui giovani per generare crescita e non sui maturi che,anche se arrivano a parametro zero,generano importsnti costi con stipendi sempre alti oltre a commissioni pure alte ai bravi agenti che te li hanno portati gratis e dopo un paio di anni di buone prestazioni ( nei casi fortunati) sono pronti per una buona uscita per togliersi dalle scatole o restano in rosa ad occupare posti o nel migliore dei casi se hanno avuto un contratto breve se ne vanno semplicemente lasciando un buco che deve essere colmato a discapito della continuità .i giovani invece hanno bisogno di fiducia di giocare e sentirsi protagonisti perché a 5 minuti a fine partita non cresceva nemmeno Messi. Per Inzaghi i giovani sono però un problema infatti non è sereno finché tutti i ragazzi ,anche talentuosi,di proprietà presenti i rosa ad inizio ritiro,non si allontanano dai suoi occhi e gradirebbe come dichiarato rinforzi di esperienza meglio sopra i 30 anni . Ieri a fine partita è riuscito a far dire pure a Bastoni che serve un suo sostituto e in tutta risposta la società sta trattando un ragazzone argentino di 20 anni circa senza esperienza che nel caso arrivi non accontenterà nessuno in quanto Inzaghi non lo farà mai giocare nemmeno un minuto e non potrà nemmeno essere inserito nella lista uefa mentre il coetaneo Fontanarosa già ambientato nel gruppo da inizio preparazione ed inseribile in lista in quanto prodotto del vivaio andrà in prestito da qualche parte a fare panchina perché ormai abbiamo capito che le squadrette preferiscono far giocare i loro giovani piuttosto che rivalutare i nostri ed è logico ! Poi chiede un attaccante diverso che salta l’uomo ma Carboni al di là delle dichiarazioni di circostanza non l’ha voluto ed è proprio quel profilo lì …..in due anni, e‘ questo non è il mio parere questa è cronaca, ha inserito 2 giovani uno all’anno che sono Asslani e Bisseck avendo a disposizione uno dei vivai migliori d’Italia con risultati a livello giovanile lì da vedere e con giovani che dove vanno se giocano fanno tutti bene e tanto per essere concreti mi riferisco a : Oristanio, Esposito S.Esposito P. Zanotti,Carboni,Fontanarosa,Agoume’,Stankovic,Fabian più quelli che ho dimenticato….. il mio parere è che siccome una squadra di calcio oggi è più che in passato una azienda vera e propria sia un preciso compito dell’allenatore della prima squadra cercare di rivalutare il lavoro di decine di persone che si occupano dei settori giovanili e dare loro soddisfazioni meritate nel vedere i ragazzi arrivare in fondo ad un percorso, unico premio a tanti sacrifici collettivi e che anzi sia auspicabile un coinvolgimento dello stesso allenatore nella loro formazione che deve essere in prospettiva dettando il modulo, parche no ? Allo scopo di avere ragazzi il più possibile pronti ad essere inseriti in prima squadra e semplicemente il signor Simone Inzaghi non corrisponde al profilo ! Amala".

Alberto

"Nulla da dire, il nostro bellissimo Yann ha vissuto una serata storta, e bisteccone ha si' dormito sul primo gol, ma divide le colpe al pari di Acerbi, mentre sul rigore e' stato molto sfortunato. In conclusione, dopo aver visto quanto accaduto in serata c'è da dire che l'Inter ha pareggiato " a causa" del suo portiere, il milan ha pareggiato "grazie" al suo portiere. E va bene così, senza quei due regali era una partita vinta senza discussioni e fatica. Quello che mi preoccupa un po' e' invece la dipendenza del nostro allenatore per i giocatori , diciamo così, più maturi. E se nel dopo partita si e' tanto parlato degli errori di Bisseck, non mi e piaciuta la dichiarazione di Inzaghi " lo volevo sostituire prima" con cui non solo non difende il suo giocatore, come secondo me avrebbe dovuto fare, ma addirittura, velatamente, gli addossa la colpa. Tutti sappiamo che ha avuto delle incertezze, ma ieri, oltre a lui, i peggiori un campo sino stati: Sommer, Darmian, Acerbi e Mkitarian, il quartetto degli ultratrentacinquenni, ma ho certezza che dalla bocca di Inzaghi non uscirebbe mai una parola negativa per uno di loro...L' ingresso di Frattesi ha cambiato la partita, secondo me non c'era bisogno delle tre punte, bastava avvicendare Lautaro con Taremi, e si sarebbe rischiato meno. Nella certezza che Bisseck molto presto dimostrerà di avere soltanto vissuto una serata storta, nella speranza di vedere molto di più Frattesi e anche Dumfries in campo, e con l'auspicio che l'acquisto del difensore riguardi un giocatore giovane, rimango tranquilla sulla forza della mia bellissima squadra. Come sempre, forza cara Inter".

Raita

"Buonasera, non riesco a darmi una spiegazione perché ieri quando Lautaro Martinez ha vinto la scelta del campo non ha fatto attaccare il Genoa il primo tempo sotto la sua curva e non il secondo tempo come ha fatto, sembra cosa da poco ma in certi stadi è un dettaglio importantissimo. Saluti e sempre forza magica Inter".

Mauro