"No così no..dopo un Giugno scoppiettante con un mercato oculato.. con i grandi acquisti in prospettiva come Bellanova e soprattutto Aslani senza dimenticare l'usato sicuro Mkhitaryan.. ed il ritorno di Big Rom non si può rovinare tutto perdendo la prospettiva presente ma soprattutto futura di sistemarti l'attacco tutto argentino con il Toro e la Joya..visto che appunto hai un Lukaku in prestito, uno Dzeko ormai sulla via del tramonto ed un Tucu sempre incline agli infortuni..ma vada per aver perso Dybala ma non si può perdere pure Bremer..un giocatore che ha dimostrato la voglia di Inter da Dicembre ma che giustamente è stufo di aspettare.. mi auguro che non ci sia anche questa di beffa in questo strano lunedì di metà Luglio...". Christian "Buongiorno redazione, alla luce degli ultimi eventi si evince che l'Inter non ha intenzione di fare il salto di qualità, per campionato ed Europa, e tanto meno Zhang, probabilmente Dybala non era perfetto per l'assoluto 3-5-2 di Inzaghi, ma era l'occasione per avere una figura diversa in rosa, dribbling, fantasia, imprevedibilità e punizioni, cose che mancano dal 2010, vedi Eto'o, Milito e Shneider, se non arriva Bremer e rimane Skriniar va bene, ma manca il sostituto di Ranocchia e poi comunque ci vuole una vendita per il portafoglio di Steven(poverino), la sensazione è che alla fine ci ritroveremo con Milenkovic Devrij e Bastoni, ancora una volta non si aggiunge nulla, si sostituisce e forse nemmenoquello, non so se Aslani e Lukaku basteranno per la seconda stella, incrociamo le dita e speriamo, buona estate intersisti".

Andrea

"Gentile Redazione, mi sembra proprio che non ci siamo con il mercato. In pratica abbiamo ripreso solo Lukaku, tutto il resto è noia. Abbiamo regalato Dybala alla Roma, che a questo punto con Mourinho diventa una serissima candidata per lo scudetto insieme a Milan e Juventus che si stanno rafforzando notevolmente. Per quanto ci riguarda, se durante la prossima stagione, magari nei mesi invernali, , qualcuno dei nostri attaccanti titolari, si prende un raffreddore, dobbiamo sperare che Dzeko o Correa ci facciano vincere qualche partita, cosa quasi inpossibile, come abbiamo già visto. Noi siamo quelli dei regali, regaliamo scudetti come la passata stagione, regaliamo Dybala (Zanetti forse è molto più bravo come ristoratore, in società purtroppo conta meno del due di picche, vedi la figuraccia mondiale sulla trattativa Dybala). Amala!".

Sandro

"Gentile Redazione, seguo l'Inter da oltre 50 anni e posso tranquillamente dire di averne viste (e sentite) di tutti i colori riguardo alla nostra Beneamata! Quanto si sta verificando in questo periodo di calcio mercato mi lascia, tuttavia, esterefatto. Esterefatto non tanto per l'accanimento mediatico con il quale pressochè tutti i media nazionali si riferiscono ai colori neroazzurri quanto per le reazioni che riscontro in buona parte della nostra tifoseria. Riguardo ai media nazionali mi limito a dire semplicemente che rammento nitidamente le campagne denigratorie nei confronti del gioco dell'Inter di Bersellini e quelle altrettanto scandalose intentate (soprattutto da parte della stampa milanese da sempre tinta di colori bianco-rosso-neri) verso la squadra trapattoniana dei record, colpevole di oscurare la divina formazione guidata da quel "guru del pallone" (!?) che tutt'oggi viene regolarmente invitato a pontificare sulla bellezza del gioco (incensando ovviamente quello rossonero e denigrando sempre e comunque, con evidente onestà intellettuale, quello nerazzurro)! Ma si sa: l'arguzia del Josè di Setubal aveva a suo tempo coniato il concetto di prostituzione intellettuale! E mi fermo qui!! Quello che non comprendo è la frustrazione che trasuda, da alcuni giorni a questa parte, dai pori di una larga porzione del tifo interista, "abilmente pompata" dai soliti media e ovviamente ripresa ed amplificata dalle storiche tifoserie avversarie! Ed ecco quindi che ci si strappa i capelli per non aver ingaggiato uno scarto dei bianconeri il quale avrebbe, stando alle leggende metropolitane, preferito cimentarsi nella Capitale piuttosto che sui palcoscenici della Champions League! E cosa dire del mancato arrivo di Bremer, giocatore senza dubbio dignitoso ma che dovrà cimentarsi ad alto livello per almeno altre due stagioni sui palcoscenici nazionali ed internazionali prima di essere definitivamente catalogato come campione! Quindi, a mio modesto avviso, nessun rimpianto per il mancato arrivo dei suddetti pedatori! Ma a condizione che la proprietà nerazzurra non commetta, a questo punto, il delitto imperdonabile di cedere Skriniar, per nessuna cifra al mondo. La campagna di rafforzamento ad oggi condotta dalla dirigenza interista è di indubbio spessore, ma a condizione di tenere in rosa tutti i giocatori di valore già presenti! Ne consegue che il signor Stever Zang è chiamato a finirla, una volta per tutte, di lanciare vacui proclami di grandezza e si decida finalmente a passare la mano o ad ascoltare le proposte di azionariato popolare a cui non da riscontro dall'alto della sua supponenza".

Paolo

"Il ritorno di Lukaku ci aveva illuso..gli acquisti di Bellanova e soprattutto Asslani ci aveva fatto sperare di vivere un'estate più tranquilla.. ed invece no.. in soli due giorni sono sfumati due acquisti che ci avrebbero permesso anche di ingoiare con meno dolore la pillola Skrynar-Psg.. e se Dybala era più un sogno di noi tifosi..Bremer era un tassello che mancava alla nostra difesa.. un giocatore che si sposava a meraviglia con il modulo di Inzaghi ed avrebbe dato fiato ai vari De Vry Skriniar o chi sarebbe arrivato al suo posto.. ed invece gli Zhang ancora una volta hanno chiuso i rubinetti lasciando il brasiliano ai rivali più acerrimi.. probabilmente non assecondando neanche le richieste del giocatore che più volte aveva dimostrato la sua voglia di vestirsi nerazzurro..ma davanti ai soldi non ci sono colori o tifo..vero Cairo? Proprio noi tifosi siamo sempre quelli più penalizzati e suscettibili ai cambiamenti di umore delle nostre società del cuore.. eppure il sostegno non è mai mancato ed anzi quest anno si era dimostrato ancora prima con una campagna abbonamenti già esaurita a Giugno.. forse troppo presto.. forse troppo illusioni.. no così no..nn si fa cara Suning.. non si gioca sul cuore dei tifosi".

Christian

"Gentile Redazione, il senso di frustrazione oggi è insopportabile. Osiamo guardare alla juve con occhi di sfida ma è un dato di fatto che la juve è un gradino sopra l'Inter. Vuole Chiesa, Vlaovic, Di Maria, Pogba, Bremer? Tempo tre giorni e rimedia. E (ahimè) i bianconeri non avranno MAI due anni di fila a zero titoli! Perchè mi fa male dirlo, è nel loro DNA. L'Inter sono anni che tenta di arrabattare una squadra degna di questo nome ma puntualmente, dopo mesi di abboccamenti, la gente sceglie altro. Ricordate De Paul? Nandez? Come puoi pensare di fare una squadra competitiva con la manfrina di vendere prima di comprare se mai guadagnandoci? Conte aveva capito tutto e hanno scelto uno yesman come Inzaghi per potergli rifilare giovani da potenziare. Sono veramente amareggiato e si, voglio essere infantile, ma veramente non me la sento di supportare delle persone che da anni mi prendono in giro! Mi guarderò bene dall'acquistare un qualsiasi prodotto originale Inter finchè la famiglia Zhang non molla la presa sull'Inter! E anche Marotta, di cui mi fidavo ciecamente, ha dimostrato di tenere il sacco a una strategia di mercato votata al suicidio sportivo. E' arrivato il momento che i tifosi si facciano sentire!".

Ernesto