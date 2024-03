"Spettabile Redazione, prendo spunto dalle odierne considerazioni del sempre egregio, nonché emerito puntuale difensore dell'interismo, Alessandro Cavasinni, riguardo alle scuse di Barella andate in onda al temine della vittoriosa trasferta di Bologna. "Barella si scusa ma alla Gazzetta sembra non bastare..." ! Chiedo scusa, ma di che cosa dobbiamo stupirci? Dopo avere assistito all'indecorosa aggressione mediatica cui è stato sottoposto Barella, per tutta la settimana, da parte della solita pletora di giornalai da salotti televisivi e da carta-straccia stampata ci si aspettava forse che il ragazzo ricevesse encomi incondizionati da parte di chi, viceversa, ha faziosamente sorvolato sull'indegna antisportività del signor Pulisic durante il recente Lazio-Milan per scatenarsi viceversa contro un rappresentante dei colori nerazzurri? Nessun dubbio in proposito, a testimonianza di come i media nazionali siano, sempre e comunque, palesemente e incondizionatamente schierati contro la Benamata.

Male ha fatto Barella, a mio modesto avviso, a chiedere scusa per qualcosa di cui non si doveva vergognare essendo stato inopinatamente scaraventato in aria dall'avversario genoano, indipendentemente dal fatto che fosse o non fosse rigore.

Male ha fatto, ribadisco, Barella a scusarsi e sentirsi ancora bacchettare da questi faziosi personaggi che lo invitano comunque, la prossima volta, a "non rotolarsi troppo"!

Gli stessi personaggi che oggi plaudono il "Signor" Pulisic per il coraggio di non sentirsi in colpa e chiedere scusa per il comportamento antisportivo di Lazio-Milan! Ma purtroppo, cari interisti, sappiamo in mano di chi sono le televisioni ed i giornali, per cui converrebbe sempre meditare prima di sovvenzionare certe testate giornalistiche. Grazie e sempre Forza Inter!".

Paolo