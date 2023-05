Nel suo tradizionale video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana ha analizzato così la vittoria dell'Inter nell'euroderby di Champions di andata contro il Milan: "Una grandissima Inter, specialmente nel primo tempo, che parte subito forte, poteva segnare qualche gol in più, nella ripresa c'era anche un rigore non visto. Ma anche il Milan ha avuto le sue occasioni. Va bene così per ora". A seguire il video integrale (clicca qui se segui da app).