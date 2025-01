Nel suo tradizionale video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana ha commentato così la sconfitta in Supercoppa contro il Milan: "Perdiamo la coppa in una partita che ci vedeva favoriti, dopo essere passati in vantaggio due volte. Troppi errori difensivi, giocatori stanchi e un Asllani non all'altezza. Dovremo meditare su queste cose". A seguire il video completo.