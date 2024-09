Sconfitta nel derby per l'Inter che si deve arrendere a un Milan più in palla per quasi tutta la partita. A fine gara nel solito video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana ha analizzato così questa sconfitta. "Brutta partita, molto meglio il Milan che ha vinto meritatamente. Stiamo prendendo troppi gol di testa e troppi errori di distrazione ultimamente. Un incubo, atteggiamento inqualificabile. Otto punti in cinque partite sono pochi".

A seguire il video editoriale completo.