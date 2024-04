"Mi aspettavo una vittoria contro il Cagliari ma il gol del 2-2 viene viziato da un evidente fallo di mano, se fosse capitato a noi non si parlerebbe di altro". Comincia così il tradizionale video editoriale di Filippo Tramontana per FcInterNews, che poi aggiunge: "Evidentemente il pari del Milan e i tanti punti di vantaggio hanno un po' abbassato la concentrazione, abbiamo concesso troppo in fase di ripartenza. Ma ora prepariamo bene al derby di lunedì". A seguire il video completo.