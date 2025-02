La Juventus porta dolci ricordi a Piotr Zielinski. L'ultimo match in cui il polacco è andato a segno in Serie A è stato proprio contro i bianconeri, nella gara d'andata giocata a San Siro e chiusa con un inedito 4-4: l'ex Napoli, chiamato in quella circostanza a rimpiazzare Calhanoglu, giocò davanti alla difesa e risultò decisivo per il risultato finale realizzando una doppietta su calcio di rigore.