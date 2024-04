La venticinquesima vittoria in trenta partite del campionato in corso vale a Simone Inzaghi un primato eguagliato nella storia dell'Inter. Quello per il maggior numero di successi allo stesso punto del torneo, che il tecnico ora condivide con Roberto Mancini, capace di realizzare lo stesso score alla guida dei nerazzurri nel 2006/07.

25 - L’Inter ha vinto almeno 25 delle prime 30 gare disputate in un singolo campionato di Serie A solo per la seconda volta nella sua storia; l’unico precedente nel 2006/07 (25 anche in quel caso, con Roberto Mancini in panchina). Supremazia.#InterEmpoli pic.twitter.com/bkoSLKOPOy — OptaPaolo (@OptaPaolo) April 1, 2024