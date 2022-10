In virtù del gol che ha aperto le danze nel trionfo della Lazio contro la Fiorentina al Franchi, match del Monday Night della nona giornata di campionato, Matias Vecino è entrato a far parte dell'élite dei giocatori capaci di segnare in ciascuna delle ultime dieci stagioni di Serie A al pari di Domenico Berardi, Giacomo Bonaventura e Leonardo Bonucci.