Nel primo tempo di Inter-Empoli la squadra nerazzurra è rimasta in inferiorità numerica a causa della doppia ammonizione di Milan Skriniar. Prima dello slovacco, l'ultimo calciatore dell'Inter ad essere stato espulso nel corso del primo tempo in un match di Serie A è stato Matías Vecino il 28 aprile 2018 contro la Juventus, come riportato da Opta.