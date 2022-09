Domenica, alla Dacia Arena, l'Udinese di Andrea Sottil si presenterà in campo al cospetto dell'Inter per tentare di eguagliare il record di 16 punti realizzato una sola volta in campionato nelle prime sette giornate. I friulani, attualmente a quota 13 in classifica, hanno centrato l'impresa nel 2000-01, non riuscendo a ripetersi nelle stagioni 2008/09 (2-2 col Lecce) e 2014/15 (ko 1-0 vs Torino).