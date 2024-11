Marcus Thuram non è solamente un tassello fondamentale per l'economia offensiva del gioco nerazzurro. Il francese si destreggia molto bene in zona calda e trova molto spesso lo specchio della porta. Se andiamo a scandagliare la speciale classifica dei giocatori che tirano con più frequenza in porta troviamo al primo posto Moise Kean (19), davanti a Castellanos (18) e al binomio composto da Thuram e Vlahovic (17). Al quinto posto c'è Mateo Retegui a quota 16. Lautaro Martinez si trova, per ora, fuori dalla top ten con 12 tiri in porta effettuati.