Nessun giocatore ha fornito più assist di Marcus Thuram in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei. Il francese al momento è a quota 5, al pari di James Maddison del Tottenham e Saúl Ñíguez dell'Atletico Madrid. Inoltre, Tikus è anche il primo attaccante in grado di fornire 5 passaggi vincenti nelle sue prime 8 presenze in assoluto in Serie A nelle ultime 20 stagioni.