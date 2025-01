Una notte indimenticabile per Lautaro Martinez, autore mercoledì sera a San Siro della terza tripletta della storia nerazzurra in Champions League. Prima della sfida che ha regalato all'Inter il pass per gli ottavi di finale, le triplette interiste in Champions League erano due: 15 marzo 2005, Inter-Porto 3-1, 3 gol di Adriano, ottavi di finale di Champions e 29 settembre 2010, Inter-Werder Brema 4-0, tripletta di Samuel Eto'o.

Ma non finisce qui perché ora in Champions League sono 17 i gol di capitan Lautaro: si tratta del primato assoluto nella storia dell'Inter, raggiunto infatti Sandro Mazzola che ha segnato 17 reti nella Coppa dei Campioni. Staccato così Adriano, che ha 14 gol in Champions League (oltre a 4 reti nei preliminari nella competizione).

I gol segnati nelle ultime settimane da Lautaro lo hanno proiettato infine poi al sesto posto assoluto nella classifica marcatori di tutti i tempi dell'Inter. Dopo che in stagione aveva raggiunto e superato Istvan Nyers, ora il numero 10 ha scavalcato Benito Lorenzi. Con 144 gol Lautaro è dunque il sesto marcatore nerazzurro di tutti i tempi, e insegue ora Luigi Cevenini III (158) e proprio Sandro Mazzola, quarto con 161 gol fatti.