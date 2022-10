L'Inter ha perso 1-0 in casa e 2-0 in trasferta contro il Real Madrid nella scorsa fase a gironi: un doppio ko che ha aumentato il numero di sconfitte rimediate dai nerazzurri contro squadre spagnole. Sono infatti 23 i successi iberici contro l'Inter, a fronte di 14 vittorie della Beneamata e undici pareggi; nelle ultime dodici partite, il confronto dice dieci a uno per le spagnole. Questa striscia comprende anche la sconfitta per 3-2 contro il Siviglia nella finale di UEFA Europa League 2020 a Colonia.