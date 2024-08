In virtù della doppietta messa a referto in Verona-Juventus 0-3, Dusan Vlahovic è diventato il giocatore che ha realizzato più marcature multiple in Serie A nelle ultime sei stagioni (dal 2019/20): 18. Dietro l'attaccante serbo, ci sono Lautaro Martínez e Ciro Immobile, rispettivamente con 17 e 16. Lo evidenzia Opta.