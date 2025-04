In virtù del 2-2 maturato ieri sera, a San Siro, tra Inter e Bayern Monaco, Simone Inzaghi è diventato il secondo allenatore nella storia del club nerazzurro a raggiungere la semifinale di Champions League in almeno due stagioni diverse dopo il Mago Helenio Herrera (quattro di fila in Coppa dei Campioni tra il 1963/64 e il 1966/67). Lo evidenzia Opta.