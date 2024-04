Alexis Sanchez verso una maglia da titolare al fianco di Thuram in Inter-Cagliari. Nelle poche occasioni concesse da Inzaghi dal primo minuto in stagione, il cileno ha sempre fatto bene: in campionato nelle 4 partite giocate da titolare ha messo a segno 1 gol e 2 assist (contro Lecce e Genoa), in Champions in 4 gare negli 11 di partenza ha segnato 2 gol (Salisburgo e Benfica).