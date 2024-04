Dopo aver battuto il Milan nei quarti di finale di Europa League, la Roma raggiunge una semifinale europea per il quarto anno di fila tra tutte le competizioni. Non è ancora un record, come segnala Opta, perché a cinque c'è la Juventus, tra il 94/95 e il 98/99. La Grande Inter arrivò come la Roma a quattro, tra il 1963/64 e il 66/67, ma furono tutte edizioni della Coppa dei Campioni.