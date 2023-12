L’Inter è la vittima preferita in Serie A TIM di Felipe Anderson: sei gol segnati ai nerazzurri, tra cui quattro nelle ultime cinque presenze. Il brasiliano ha segnato una sola rete in questo torneo, ma ha fornito ben cinque assist (uno anche a Hellas Verona nell’ultimo turno), meno solo di Thuram e Dybala (sei ciascuno) in questo campionato.