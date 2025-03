Frena ancora il Napoli, che non va oltre lo 0-0 in casa del Venezia. Un pareggio deludente in ottica scudetto che allunga la serie negativa nell'ultima porzione di stagione, dove sono arrivati appena otto punti in sette giornate di campionato. E' il secondo peggior ruolino di una squadra di Antonio Antonio Conte dal 2010, quando sulla panchina dell'Atalanta ne totalizzò appena quattro. Lo evidenzia Opta.