L'importanza di Henrikh Mkhitaryan nell'Inter di Inzaghi è racchiusa in dato chiave: l'armeno è il giocatore di movimento nerazzurro con il minutaggio più alto nella Serie A. Molto probabile che l'ex Roma possa scendere in campo dal 1' anche domenica a Firenze, contro un avversario che gli evoca dolci ricordi: Mkhitaryan ha infatti segnato il suo primo gol in Serie A con l'Inter proprio contro la Fiorentina: era il 22 ottobre 2022 e lui mise lo zampino nel gol del decisivo 4-3 nerazzurro in pieno recupero.