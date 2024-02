Con il poker rifilato all'Atalanta nel recupero della 21a giornata in Serie A, l'Inter è diventata la squadra che ha segnato il maggior numero di gol in questa stagione nei maggiori 5 campionati europei, ben 67 reti, superati Liverpool e Bayern Monaco (entrambi 63). In più la squadra nerazzurra ha anche la miglior difesa dei maggiori 5 campionati europei con 12 reti subite.

Ma non finisce qui. Contro l'Atalanta l'Inter ha conquistato la sua undicesima vittoria in altrettante partite nel suo 2024. Quella di stasera è anche la settima vittoria in altrettante partite in Serie A da inizio anno. Come riportato da Opta, si tratta di un record assoluto e della prima volta nella sua storia in Serie A.