Hakan Calhanoglu contro il Verona cercherà di migliorare il suo score in maglia nerazzurra. Il turco, in gol in due delle tre partite giocate al Meazza contro il Verona in Serie A, ha partecipato attivamente a 15 gol (sette reti, otto assist) in questo campionato; tra i centrocampisti soltanto Sergej Milinkovic-Savic (18) ha fatto meglio.