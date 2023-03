Una trasferta da prendere con le pinze, non foss'altro che per l'Inter l'aria ligure più volte è risultata troppo pesante. Venerdì al Picco di La Spezia i nerazzurri saranno chiamati a invertire un trend negativo, che nelle ultime 6 gare in casa di squadre liguri li hanno visti uscire vincenti solo una volta, proprio contro gli Aquilotti la scorsa stagione (1-3). Meno bene contro la Sampdoria (una sconfitta e 2 pareggi), il Genoa e ancora lo Spezia (pareggio in entrambi i casi).