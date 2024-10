Valentin Castellanos compie oggi 26 anni e festeggia con un gol al Nizza in Europa League. L'attaccante della Lazio, come ricorda Opta, è solo il 2° giocatore biancoceleste a segnare nel giorno del suo compleanno in un match di una competizione UEFA, dopo Simone Inzaghi: il tecnico dell'Inter andò in rete il 5 aprile del 2000, in Champions League contro il Valencia.