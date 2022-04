La carriera nerazzurra di Lautaro Martinez pone sempre di più il "Toro" come un vero uomo derby. Come sottolinea Opta, nessun giocatore ha segnato di più da quando l'argentino ha esordito nella stracittadina nel 2018/19 (cinque centri). In più è stato coinvolto in tutte le ultime tre reti segnate nei derby nei primi cinque minuti, due volte segnando e un'altra con un assist.