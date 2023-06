Per l'Inter continua la tradizione dell'ultimo ballo fortunato. I nerazzurri, usciti con tre punti in tasca dalla trasferta di Torino, hanno infatti vinto tutte le ultime sette gare di Serie A disputate all’ultima giornata.

La squadra di Inzaghi si conferma in un ottimo stato di forma nella settimana che conduce alla finale di Champions League, come testimoniano le sette vittorie nelle ultime otto partite di campionato: sono 21 i punti raccolti, almeno sette in più di qualsiasi altra avversaria nel periodo.