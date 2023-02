Domani sera andrà in scena la sfida numero 132 tra Inter e Sampdoria in Serie A: i nerazzurri comandano il bilancio con 72 vittorie contro le 21 dei blucerchiati, con 38 pareggi a completare il quadro. Nelle ultime 11 partite giocate in Serie A contro la Samp, inoltre, i nerazzurri hanno ottenuto 9 successi. L'Inter è la formazione che ha vinto più gare di campionato contro i blucerchiati e quella che ha realizzato più gol (244).