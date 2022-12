L’Inter ha vinto 30 partite nell’anno solare 2022, 21 delle quali in Serie A. Nessuna squadra italiana ha fatto meglio considerando tutte le competizioni. Inoltre, i nerazzurri hanno realizzato in totale 94 gol in tutte le competizioni (69 in Serie A). Nel 2022 tra le squadre italiane l'Inter è seconda solo al Napoli per gol segnati.