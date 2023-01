Da quando c’è Simone Inzaghi in panchina, l’Inter è la squadra che ha vinto più partite casalinghe (22 su 28), guadagnato più punti in casa (69, almeno sette in più di qualsiasi altra) e segnato più gol in gare interne (69) di campionato. L’Empoli invece non conquista due successi di fila in A dal dicembre 2021.