L’Inter ha vinto ciascuna delle ultime due gare contro la Juventus, tanti successi quanti nelle precedenti 13 (4 pareggi e 7 sconfitte completano il bilancio). Le due squadra si sono affrontate quattro volte in finale: due in Coppa Italia (successi bianconeri nel 1959 e nel 1965) e due in Supercoppa Italiana (vittorie nerazzurre nel 2005 e nel 2022).