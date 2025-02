Stasera, in Juve-Inter, Randal Kolo Muani, già a segno cinque volte nelle sue prime tre presenze in Serie A, potrebbe diventare il secondo calciatore, tra quelli che hanno esordito dal 1994-95, a trovare la rete in tutte le sue prime quattro partite in campionato nell’era dei tre punti a vittoria dopo Krzysztof Piatek, che timbrò nelle prime sette gare nell'edizione del torneo 2018/19.