Scendendo in campo contro la Juventus Samir Handanovic ha collezionato la presenza numero 359 in Serie A con l'Inter, salendo al 7° posto nella classifica dei giocatori con più partite in campionato con la maglia nerazzurra. Il portiere sloveno ha superato Tarcisio Burgnich.

La classifica dei giocatori con più presenze in A con l'Inter: J. Zanetti 615, Bergomi 519, Facchetti 475, Mazzola 417, Corso 413, Baresi 392, Handanovic 359, Burgnich 358, Zenga 328, Cordoba 323.