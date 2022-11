Traguardo importante in arrivo per Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter: quella di domenica contro l'Atalanta sarà domani la sua 250esima panchina in Serie A. Il mister piacentino può già mettere a referto un record, in quanto diventerà il tecnico con più successi nelle prime 250 gare da allenatore nel massimo campionato nelle ultime 35 stagioni. Farà cifra tonda anche il suo avversario Gian Piero Gasperini, che contro la sua ex squadra arriverà mettere insieme il doppio dei gettoni di Inzaghi arrivando a quota 500. Gasperini diventerà così il terzo allenatore a toccare la soglia delle 500 panchine in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria, dopo Francesco Guidolin (545) e Luciano Spalletti (535 prima di questa giornata).