L’Inter è la squadra che ha vinto più partite di Serie A contro il Verona : 36 successi in 61 precedenti , completano il bilancio 21 pareggi e quattro successi gialloblù. Ma soprattutto l'Inter non perde con l'Hellas dal 1992 : il Verona è infatti la squadra che l’Inter ha affrontato più volte senza mai perdere in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (21 gare, con 17 vittorie e quattro pareggi) – l’ultimo successo veneto contro i nerazzurri nel massimo torneo è infatti datato 9 febbraio 1992, 1-0 al Bentegodi con il gol di Ezio Rossi.

Il Verona non ha mai vinto nelle 30 partite di Serie A giocate fuori casa contro l’Inter (11 pareggi, 19 sconfitte) e in 22 di queste non è riuscito a fare gol. Inoltre Inter e Hellas si sono incontrate sei volte di sabato in Serie A, con sei vittorie nerazzurre. L'ultima nel 2019, in rimonta, con i gol di Vecino e Barella.