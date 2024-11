Messo in archivio il turno infrasettimanale con il successo per 3-0 nella tana dell'Empoli, l'Inter si prepara per ospitare il Venezia nel match valido per l'undicesima giornata di Serie A, con calcio d'inizio alle 20:45 di domenica 3 novembre. Quella di San Siro sarà la sfida numero 27 in campionato tra le due squadre: ii nerazzurri hanno vinto 14 dei precedenti incontri, con sei sconfitte e sei pareggi a completare il quadro.