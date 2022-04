Quella di domani sarà la sesta gara in tutte le competizioni che l’Inter giocherà senza Hakan Calhanoglu in questa stagione: il centrocampista turno infatti salterà la trasferta di Udine per squalifica. I precedenti però sorridono ai nerazzurri che sono sempre riusciti a vincere tutte le precedenti cinque senza di lui, segnando una media di 3.2 gol a partita.