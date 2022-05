Domenica, a San Siro, Inter e Samp si sfideranno per la 130esima volta in Serie A. Nei precedenti incontri, i nerazzurri hanno centrato 70 vittorie, un record nel campionato italiano contro i blucerchiati, la squadra più colpita in assoluto con 238 i gol; completano il bilancio 21 ko e 38 pareggi.

Dando un occhio alla storia piIù recente, in tutte gli ultimi sei match di Serie A tra le due compagini sono stati realizzati almeno tre reti (23 in totale), sempre da ambo le parti: in questo parziale sono arrivati quattro successi nerazzurri, un pareggio, un successo doriano.