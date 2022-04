Domani Inter e Milan si sfideranno in Coppa Italia per la 27esima volta nella storia. Nei 26 precedenti sono 8 le vittorie nerazzurre, 8 i pareggi e 10 i successi rossoneri.Si tratta della la seconda volta che le due squadre si sfidano nella semifinale della coppa nazionale dopo la doppia sfida della stagione 1984/85 a favore dei rossoneri. È nerazzurro invece l’ultimo precedente in Coppa Italia, il successo dell’Inter ai quarti nella scorsa stagione chiuso dalla punizione di Eriksen.