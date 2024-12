Il momento positivo dell’Inter in campionato è evidente non solo nei risultati, ma anche nelle statistiche. La squadra di Simone Inzaghi si presenta come una delle più letali del campionato: 32 gol segnati da dentro l’area di rigore (sui 34 segnati), il massimo nella Serie A 2024/25.

Non è un caso che ben 13 giocatori differenti abbiano trovato la via del gol, segno di un attacco che continua a essere imprevedibile e basato sulla coralità di tutti i nerazzurri. Infine, l’Inter, insieme alla Juventus, è l’unica squadra a non aver subito gol dalla distanza.