Lautaro Martinez non si ferma. Il diagonale vincente contro l'Udinese si traduce con il 28° gol in campionato nel 2023 del capitano dell'Inter, che raggiunge così altri due ex bomber nerazzurri. Il record per un anno solare è adesso condiviso dal Toro, da Diego Milito (nel 2012) e da Christian Vieri (nel 2001) tra i giocatori nerazzurri a partire dal 2000.