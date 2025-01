Un altro zero alla voce 'gol subiti' in questa stagione. L'Inter ieri ha centrato il sesto clean sheet nell'edizione corrente della Champions League, un dato che la pone sopra tutte le altre 31 partecipanti. I campioni d'Italia, inoltre, vantano anche il record di gare con la porta inviolata in tutte le competizioni considerando i cinque campionati top d'Europa (18). Dietro i nerazzurri, si piazzano la Real Sociedad (16), la Juventus e il Liverpool (15). Lo evidenzia Opta.