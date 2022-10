L'Inter non pareggia da 20 partite di Serie A: si tratta della striscia più lunga nella competizione dall'inizio degli anni '40 (23 in quell'occasione): l'ultima squadra ad aver registrato 21 gare senza segni X nella competizione è stata la Lazio, tra gennaio e maggio 2021, proprio con Simone Inzaghi in panchina.