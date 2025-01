Lautaro Martinez e Marcus Thuram tornano a segnare assieme nella stessa partita. Un dato che ancora non si era mai verificato in questa stagione e che è avvenuto ieri contro l'Empoli per la prima volta. In generale, come ricorda Tuttosport, i due non andavano a bersaglio nella stessa partita da 254 giorni, ovvero da Frosinone-Inter del 10 maggio scorso.