L'Inter aspetta il Benfica a San Siro dopo aver vinto la gara di andata con un margine di due gol di vantaggio per la nona volta in un turno ad eliminazione diretta in Coppa dei Campioni/Champions League. Prima della partita dell'Estadio da Luz l'ultima volta che i nerazzurri avevano ottenuto un risultato simile risale alla semifinale contro il Barcellona nella stagione 2009/10, quella del Triplete.